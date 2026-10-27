आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -मंगळवार : आश्विन कृष्ण १/२, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सायंकाळी ६.५४, चंद्रास्त सकाळी ७.०७, भारतीय सौर कार्तिक ५ शके १९४८..दिनविशेष -२०१४ - बॉक्सर मनोज कुमारला अर्जुन पुरस्कार प्रदान.२०१५ - क्रिकेट कसोटी सामन्याच्या तिसऱ्याच दिवशी भारताने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव केला. या विजयाने भारताने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वर्षांनी कसोटी मालिका जिंकण्याची ऐतिहासिक कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.