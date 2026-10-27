संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - मंगळवार : आश्‍विन कृष्ण १/२, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सायंकाळी ६.५४, चंद्रास्त सकाळी ७.०७, भारतीय सौर कार्तिक ५ शके १९४८.
Daily Panchang for 27th October 2026

Daily Panchang for 27th October 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : आश्‍विन कृष्ण १/२, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०३, चंद्रोदय सायंकाळी ६.५४, चंद्रास्त सकाळी ७.०७, भारतीय सौर कार्तिक ५ शके १९४८.

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