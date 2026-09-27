संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 27 सप्टेंबर 2026

पंचांग - रविवार : भाद्रपद कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२५, चंद्रोदय सायंकाळी ६.४६, चंद्रास्त सकाळी ६.५९, महालयारंभ, प्रतिपदा श्राद्ध, सूर्याचा हस्त नक्षत्रप्रवेश, वाहन उंदीर, भारतीय सौर आश्‍विन ५ शके १९४८.
Daily Panchang 27th September 2026

Daily Panchang 27th September 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

रविवार : भाद्रपद कृष्ण १, चंद्रनक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा, चंद्रराशी मीन, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२५, चंद्रोदय सायंकाळी ६.४६, चंद्रास्त सकाळी ६.५९, महालयारंभ, प्रतिपदा श्राद्ध, सूर्याचा हस्त नक्षत्रप्रवेश, वाहन उंदीर, भारतीय सौर आश्‍विन ५ शके १९४८.

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