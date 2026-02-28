संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 फेब्रुवारी 2026

पंचांग - शनिवार : फाल्गुन शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र पुनर्वसू, चंद्रराशी कर्क, सूर्योदय ६.५५ सूर्यास्त ६.३८, चंद्रोदय दुपारी ३.४५ चंद्रास्त पहाटे ५.१६, भारतीय सौर फाल्गुन ९ शके १९४७.
