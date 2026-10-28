संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - बुधवार : आश्‍विन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०२, चंद्रोदय सायंकाळी ७.५०, चंद्रास्त सकाळी ८.३७, भारतीय सौर कार्तिक ६ शके १९४८.
Daily Panchang 28th October 2026

Daily Panchang 28th October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : आश्‍विन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०२, चंद्रोदय सायंकाळी ७.५०, चंद्रास्त सकाळी ८.३७, भारतीय सौर कार्तिक ६ शके १९४८.

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