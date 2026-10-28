आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 28 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -बुधवार : आश्विन कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र कृत्तिका, चंद्रराशी वृषभ, सूर्योदय ६.३३ सूर्यास्त ६.०२, चंद्रोदय सायंकाळी ७.५०, चंद्रास्त सकाळी ८.३७, भारतीय सौर कार्तिक ६ शके १९४८..दिनविशेष -२००४ - रशियाच्या तांत्रिक सहकार्यातून ओझर येथील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये (एचएएल) तयार करण्यात आलेली संपूर्ण स्वदेशी बनावटीची बहुउपयोगी ‘सुखोई-३०’ लढाऊ विमाने देशाला अर्पण.२००८ - साहित्य क्षेत्रात सर्वोच्च मानला जाणारा २००६ चा ज्ञानपीठ पुरस्कार गोमंतकीय साहित्यिक व गांधीवादी विचारवंत रवींद्र केळेकर यांना जाहीर. केळेकर यांना ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत साहित्यिक सत्यव्रत शास्त्री यांच्यासोबत विभागून मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.