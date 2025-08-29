संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 ऑगस्ट 2025

पंचांग - शुक्रवार : भाद्रपद शुद्ध ६, चंद्रनक्षत्र स्वाती, चंद्रराशी तूळ, सूर्योदय ६.०९ सूर्यास्त ६.४६, चंद्रोदय सकाळी ११.१३, चंद्रास्त रात्री १०.१७, सूर्यषष्ठी, भारतीय सौर भाद्रपद ७ शके १९४७.
सकाळ वृत्तसेवा
History

