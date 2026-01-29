संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 जानेवारी 2026

पंचांग - गुरुवार : माघ शुद्ध ११, चंद्रनक्षत्र रोहिणी/मृग, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ७.१० सूर्यास्त ६.२५, चंद्रोदय दुपारी २.४१ चंद्रास्त पहाटे ४.४१, जया एकादशी, भीष्मद्वादशी, भारतीय सौर माघ ९ शके १९४७.
