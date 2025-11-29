संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 नोव्हेंबर 2025

पंचांग - शनिवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १.२१ चंद्रास्त उ. रात्री १.३८, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ८ शके १९४७.
Panchang for 29th November 2025

Panchang for 29th November 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : मार्गशीर्ष शुद्ध ९, चंद्रनक्षत्र पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.५१ सूर्यास्त ५.३९, चंद्रोदय दुपारी १.२१ चंद्रास्त उ. रात्री १.३८, भारतीय सौर मार्गशीर्ष ८ शके १९४७.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com