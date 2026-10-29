संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - गुरुवार : आश्‍विन कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र रोहिणी, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०२, चंद्रोदय रात्री ८.५२, चंद्रास्त सकाळी ९.४४, संकष्ट चतुर्थी, करक चतुर्थी, दशरथी चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक ७ शके १९४८.
daily panchang 29th October 2026

daily panchang 29th October 2026

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

गुरुवार : आश्‍विन कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र रोहिणी, चंद्रराशी वृषभ/मिथुन, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०२, चंद्रोदय रात्री ८.५२, चंद्रास्त सकाळी ९.४४, संकष्ट चतुर्थी, करक चतुर्थी, दशरथी चतुर्थी, भारतीय सौर कार्तिक ७ शके १९४८.

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