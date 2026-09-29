संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 29 सप्टेंबर 2026

पंचांग - मंगळवार : भाद्रपद कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२३, चंद्रोदय रात्री ८.१२, चंद्रास्त सकाळी ८.४२, अंगारक चतुर्थी, तृतीया श्राद्ध, भरणी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ७ शके १९४८.
Daily Panchang for 29th September 2026

Daily Panchang for 29th September 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

मंगळवार : भाद्रपद कृष्ण ३, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२३, चंद्रोदय रात्री ८.१२, चंद्रास्त सकाळी ८.४२, अंगारक चतुर्थी, तृतीया श्राद्ध, भरणी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ७ शके १९४८.

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