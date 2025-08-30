संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 ऑगस्ट 2025

पंचांग - शनिवार : भाद्रपद शुद्ध ७, चंद्रनक्षत्र विशाखा, चंद्रराशी तूळ/वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.०९ सूर्यास्त ६.४५, चंद्रोदय दुपारी १२.०७, चंद्रास्त रात्री १०.५७, सूर्याचा पूर्वा नक्षत्रप्रवेश, वाहन - म्हैस, भारतीय सौर भाद्रपद ८ शके १९४७.
Daily Panchang 30th August 2025
सकाळ वृत्तसेवा
