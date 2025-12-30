संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 डिसेंबर 2025

पंचांग - मंगळवार : पौष शुद्ध १०/११, चंद्रनक्षत्र भरणी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ७.०७ सूर्यास्त ६.०७, चंद्रोदय दुपारी २.०४ चंद्रास्त पहाटे ३.३५, पुत्रदा स्मार्त एकादशी, भारतीय सौर पौष ९ शके १९४७.
Daily panchang 30th December 2025

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

History

