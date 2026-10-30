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आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शुक्रवार : आश्‍विन कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ९.५८, चंद्रास्त सकाळी १०.४९, भारतीय सौर कार्तिक ८ शके १९४८.
Daily Panchang for 30th October 2026

Daily Panchang for 30th October 2026

SAKAL

सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

शुक्रवार : आश्‍विन कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ९.५८, चंद्रास्त सकाळी १०.४९, भारतीय सौर कार्तिक ८ शके १९४८.

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