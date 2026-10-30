आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शुक्रवार : आश्विन कृष्ण ५, चंद्रनक्षत्र मृग, चंद्रराशी मिथुन, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ९.५८, चंद्रास्त सकाळी १०.४९, भारतीय सौर कार्तिक ८ शके १९४८..दिनविशेष -२००३ - भारतीय महिला हॉकी संघाने दक्षिण आफ्रिकेचा टायब्रेकरवर ५-४ असा पराभव करून आफ्रो-आशियायी क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले.२०१४ - भारताच्या पंकज अडवाणीने जागतिक बिलियर्डस स्पर्धेत दुहेरी मुकुट जिंकण्याचा पराक्रम केला. लिड्सला झालेल्या या स्पर्धेत त्याने गुणांच्या (पॉइंट्स) प्रकारापाठोपाठ वेळेच्या (टाइम) प्रकारातही जागतिक विजेतेपद जिंकण्याचा पराक्रम केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.