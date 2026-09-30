संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 30 सप्टेंबर 2026

पंचांग - बुधवार : भाद्रपद कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र भरणी/कृत्तिका, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२२, चंद्रोदय रात्री ९.०२, चंद्रास्त सकाळी ९.४५, चतुर्थी-पंचमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ८ शके १९४८.
Daily Panchang 30th September 2026

Daily Panchang 30th September 2026

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पंचांग -

बुधवार : भाद्रपद कृष्ण ४, चंद्रनक्षत्र भरणी/कृत्तिका, चंद्रराशी मेष/वृषभ, सूर्योदय ६.२५ सूर्यास्त ६.२२, चंद्रोदय रात्री ९.०२, चंद्रास्त सकाळी ९.४५, चतुर्थी-पंचमी श्राद्ध, भारतीय सौर आश्‍विन ८ शके १९४८.

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