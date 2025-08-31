संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 31 ऑगस्ट 2025

पंचांग - रविवार : भाद्रपद शुद्ध ८, चंद्रनक्षत्र अनुराधा, चंद्रराशी वृश्‍चिक, सूर्योदय ६.०९ सूर्यास्त ६.४४, चंद्रोदय दुपारी १.०२, चंद्रास्त रात्री ११.४२, दुर्गाष्टमी, गौरी आवाहन सायं. ५.२७ प., भारतीय सौर भाद्रपद ९ शके १९४७.
