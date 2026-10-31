आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 31 ऑक्टोबर 2026

पंचांग -शनिवार : आश्विन कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा/पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ११.०४, चंद्रास्त सकाळी ११.४८, सिंहस्थ प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक ९ शके १९४८..दिनविशेष -२००३ - भारतीय हॉकी संघाने पाकिस्तानचा पराभव करून पहिल्या आफ्रो-आशियायी क्रीडा स्पर्धेतील सर्वांत प्रतिष्ठेचे सुवर्णपदक जिंकले.२०१० - राष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धेतील प्रतिष्ठेच्या हिंद केसरी किताबाच्या अंतिम लढतीत हरियानाच्या मौसम खत्री याने उत्तरेकडच्याच नरेंदरचा पराभव करून हिंद केसरी किताब पटकाविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.