संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 31 ऑक्टोबर 2026

पंचांग - शनिवार : आश्‍विन कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा/पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ११.०४, चंद्रास्त सकाळी ११.४८, सिंहस्थ प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक ९ शके १९४८.
Daily Panchang 31st October 2026

Daily Panchang 31st October 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंचांग -

शनिवार : आश्‍विन कृष्ण ६, चंद्रनक्षत्र आर्द्रा/पुनर्वसू, चंद्रराशी मिथुन/कर्क, सूर्योदय ६.३४ सूर्यास्त ६.०१, चंद्रोदय रात्री ११.०४, चंद्रास्त सकाळी ११.४८, सिंहस्थ प्रारंभ, भारतीय सौर कार्तिक ९ शके १९४८.

Loading content, please wait...
marathi
Astrology
Panchang
History