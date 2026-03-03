संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 3 मार्च 2026

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Daily Almanac: Notable Events on March 3, 2026

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग

३ मार्च २०२६ साठी

मंगळवार : फाल्गुन शुद्ध १५, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, सूर्योदय ६.५३ सूर्यास्त ६.३९, चंद्रोदय सायंकाळी ६.४० चंद्रास्त सकाळी ७.१४, भारतीय सौर फाल्गुन १२ शके १९४७.

