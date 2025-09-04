संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 3 सप्टेंबर 2025

पंचांग - गुरुवार : भाद्रपद शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.४०, चंद्रोदय दुपारी ४.२८, चंद्रास्त पहाटे ३.२८, वामन जयंती, तिथिवासर, भारतीय सौर भाद्रपद १३ शके १९४७.
Daily Panchang 4th Sptember 2025
पंचांग -

गुरुवार : भाद्रपद शुद्ध १२, चंद्रनक्षत्र उत्तराषाढा, चंद्रराशी मकर, सूर्योदय ६.११ सूर्यास्त ६.४०, चंद्रोदय दुपारी ४.२८, चंद्रास्त पहाटे ३.२८, वामन जयंती, तिथिवासर, भारतीय सौर भाद्रपद १३ शके १९४७.

History

