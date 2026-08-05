संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - ५ ऑगस्ट २०२६

आषाढ कृष्ण ७ चा कालाष्टमी योग, आश्‍विनी नक्षत्रातील मेष चंद्रराशीचे आजचे पंचांग आणि अवकाश, विज्ञान क्षेत्रातील ऐतिहासिक घटना
Panchang

Panchang

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पंचांग

बुधवार : आषाढ कृष्ण ७, चंद्रनक्षत्र आश्‍विनी, चंद्रराशी मेष, सूर्योदय ६.१४ सूर्यास्त ७.०६, चंद्रोदय रात्री ११.२९, चंद्रास्त सकाळी ११.५५, कालाष्टमी, भारतीय सौर श्रावण १३ शके १९४८.

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