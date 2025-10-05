संस्कृती

आजचे पंचांग आणि दिनविशेष - 5 ऑक्टोबर 2025

आज शुभ दिवस असून, पंचांगानुसार पूजा, अध्यात्मिक उपासना आणि धार्मिक कार्यांसाठी उत्तम वेळ आहे.
Panchang for 5 October 2025

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पंचांग

५ ऑक्टोबर २०२५ साठी रविवार : आश्‍विन शुद्ध १३, चंद्रनक्षत्र शततारका/पूर्वा, चंद्रराशी कुंभ/मीन, सूर्योदय ६.२१ सूर्यास्त ६.०९, चंद्रोदय दुपारी ४.५७, चंद्रास्त पहाटे ५.१३, भारतीय सौर आश्‍विन १३ शके १९४७

