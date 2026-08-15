Onam 2026: केरळचा सर्वात मोठा उत्सव; थिरुवोणमची पर्वणी! जाणून घ्या 'ओणम' आणि मल्याळी संस्कृतीचे खास महत्त्व...

Onam 2026 Celebration: केरळमधील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा सण म्हणून ओळखला जाणारा ओणम फक्त केरळपुरता मर्यादित नसून देशभरातील आणि जगभरातील मल्याळी समाजासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. निसर्गाबद्दलची कृतज्ञता आणि सामाजिक ऐक्य यांचे प्रतीक असलेला हा सण राजा महाबली यांच्या स्वागतासाठी साजरा केला जातो. रंगीबेरंगी पुक्कलम (फुलांची रांगोळी), पारंपरिक ओणसद्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकनृत्य आणि कौटुंबिक मेळावे यामुळे ओणमचा उत्साह अधिक वाढतो..थिरुवोणम २०२६ ची तारीख आणि मुहूर्तदहा दिवस चालणाऱ्या या उत्सवातील थिरुवोणम हा सर्वात महत्त्वाचा दिवस मानला जातो. यंदा थिरुवोणम बुधवार, २६ ऑगस्ट २०२६ ला साजरा केला जाईल. संपूर्ण ओणम उत्सव १६ ऑगस्ट ते २८ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत चालणार आहे. द्रिक पंचांगानुसार, थिरुवोणम नक्षत्र २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १०:५१ वाजता सुरू होईल आणि २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी रात्री १२:४८ वाजता संपेल..Shravan Belpatra Rules: बेलाचं पान कधी तोडावं? कधी तोडू नये? 'या' चुकांमुळे लागू शकतो दोष; जाणून घ्या योग्य नियम.ओणमचा इतिहास आणि कथाओणमचा संबंध राजा महाबली यांच्या कथेशी जोडला जातो. महाबली हे न्यायप्रिय, दानशूर आणि प्रजेला समानतेने वागवणारे राजा होते. त्यांच्या राज्यात सगळीकडे आनंद, समृद्धी आणि समानता होती. पुराणानुसार भगवान विष्णूंनी वामन अवतार धारण करून महाबली यांना पाताळलोकात पाठवले. पण त्यांच्या भक्तीमुळे आणि प्रजेवरील प्रेमामुळे त्यांना दरवर्षी आपल्या प्रजेला भेटण्याचा आशीर्वाद देण्यात आला. त्यांच्या स्वागतासाठीच ओणम साजरा केला जातो..ओणमच्या प्रमुख परंपरा आणि कार्यक्रमओणमच्या १० दिवसांत अनेक पारंपरिक कार्यक्रम आणि विधी आयोजित केले जातात.घरासमोर रंगीबेरंगी पुक्कलम तयार केली जाते.प्रवेशद्वारावर तांदळाच्या पिठाची शुभ चिन्हे काढली जातात.कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र येऊन पूजा करतात आणि पारंपरिक वेशभूषा परिधान करतात.राजा महाबली यांच्या स्वागतासाठी विशेष सजावट केली जाते.ओणमच्या काळात पुलिकली (वाघ नृत्य), तिरुवातिरा कली, कथकली, वल्लमकली (स्नेक बोट रेस) आणि लोकसंगीत यांचे आयोजन केले जाते..Nag Panchami 2026: भावासाठी उपवास,जमीन न खोदणे ते चुलीचा नियम; जाणून घ्या नागपंचमीला पाळल्या जाणाऱ्या प्रथा!.ओणसद्या: ओणमची प्रसिद्ध पारंपरिक मेजवानीओणम म्हटलं की ओणसद्या ही पर्वणीच असते. केळीच्या पानावर वाढली जाणारी ही पारंपरिक शाकाहारी मेजवानी साधारण २६ प्रकारच्या पदार्थांनी सजलेली असते. यामध्ये पापड, केळीचे वेफर्स, शार्करा वरट्टी, विविध प्रकारची लोणची, सांबार, परिप्पू, अवियल, ओलन, थोरन, कूटू करी, कालन, रसम, ताक, तूप-भात आणि विविध प्रकारचे पायसम यांचा समावेश असतो. ही मेजवानी एकत्र बसून करण्यामागे समानता आणि एकोप्याचा संदेश दडलेला आहे.देशभरात कुठे आणि कसा साजरा होतो ओणम?ओणम हा केरळमधील प्रमुख सण असला तरी भारतातील अनेक शहरांमध्ये मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. कोची आणि तिरुवनंतपुरम येथे भव्य मिरवणुका आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. चेन्नई, बेंगळुरू, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आणि कोलकाता येथे मल्याळी समुदायाकडून पुक्कलम स्पर्धा, सामूहिक ओणसद्या आणि विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते..ओणमच्या विशेष शुभेच्छाओणमच्या पावन सणानिमित्त तुमच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि आनंद नांदो. ओणमच्या हार्दिक शुभेच्छा!राजा महाबली यांचे आशीर्वाद तुमच्या कुटुंबावर सदैव राहो. शुभ ओणम!पुक्कलमचे रंग आणि पायसमची गोडी तुमचे आयुष्य आनंदाने भरून टाको..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.