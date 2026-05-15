Panchang १५ मे २०२६ : आजचे पंचांग!शिवरात्री, अमावस्या, राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang १५ मे २०२६ :१५ मे २०२६ च्या आजच्या पंचांगात जाणून घ्या राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, अमावस्या, शिवरात्री, वृषभ संक्रांती आणि धार्मिक दिनविशेषांची सविस्तर माहिती.
गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०४

☀️ सूर्यास्त – १८:५६

🌞 चंद्रोदय – २९:१०

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४

⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:०९

⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२

⭐ राहु काळ – १०:५३ ते १२:३०

⭐ यमघंट काळ – १५:४३ ते १७:१९

