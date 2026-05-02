Panchang 2 May 2026 : आजचे पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहू काळ आणि दिनविशेष जाणून घ्या

Panchang 2 May 2026 : आजचे सविस्तर मराठी पंचांग जाणून घ्या. शुभ मुहूर्त, राहू काळ, तिथी, नक्षत्र, योग, चंद्र राशी आणि धार्मिक दिनविशेष यांची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१०

☀️ सूर्यास्त – १८:५२

🌞 चंद्रोदय – १९:३८

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५८ ते ०६:१०

⭐ सायं संध्या – १८:५२ ते २०:०४

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५२ ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – ०९:२० ते १०:५५

⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४१

