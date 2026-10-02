संस्कृती

आजचे पंचांग 2 ऑक्टोबर 2026! राहुकाळ किती वाजता? शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang : २ ऑक्टोबर २०२६ शुक्रवारचे संपूर्ण पंचांग येथे वाचा. आजची तिथी, नक्षत्र, योग, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, दिनविशेष आणि धार्मिक उपायांची माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२८

☀️ सूर्यास्त – १८:१८

🌞 चंद्रोदय – २३:०३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८

⭐ सायं संध्या – १८:१८ ते १९:३०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६

⭐ प्रदोषकाळ – १८:१८ ते २०:४४

⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७

⭐ राहु काळ – १०:५४ ते १२:२३

⭐ यमघंट काळ – १५:२० ते १६:४९

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