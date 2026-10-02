आजचे पंचांग 2 ऑक्टोबर 2026! राहुकाळ किती वाजता? शुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२८☀️ सूर्यास्त – १८:१८🌞 चंद्रोदय – २३:०३⭐ प्रात: संध्या – ०५:१६ ते ०६:२८⭐ सायं संध्या – १८:१८ ते १९:३०⭐ अपराण्हकाळ – १३:३४ ते १५:५६⭐ प्रदोषकाळ – १८:१८ ते २०:४४⭐ निशीथ काळ – २३:५८ ते ००:४७⭐ राहु काळ – १०:५४ ते १२:२३⭐ यमघंट काळ – १५:२० ते १६:४९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:५६ ते ०९:२५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२५ ते १०:५४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२१ ते १५:०८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:१५ ते १०:५४ | १२:२३ ते १३:३४ | १६:४९ ते १७:३० | २०:४४ ते २३:१०⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२८ ते ०७:१५ | १३:३४ ते १६:४३ | १७:३० ते २०:४४ | २३:१० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २३:०६ ते ३०:०४ | ओहोटी: ३०:०४ ते ०३-१०-२०२६ १३:०० | भरती: ०३-१०-२०२६ १३:०० ते ०३-१०-२०२६ १८:३५ | ओहोटी: —🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १२:११ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – १२:११ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – भाद्रपदपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – षष्ठी (१२:११ नं.) सप्तमीवार – शुक्रवारनक्षत्र – मृगशीर्ष (२८:३५ नं.) आर्द्रायोग – व्यतीपात (१९:५३ नं.) वरीयानकरण – वणीज (१२:११ नं.) भद्राचंद्र रास – वृषभ (१७:२५ नं. मिथुन)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा १२.११ ते २२.५८, सप्तमी श्राद्ध, पूर्वेद्यु: श्राद्ध, ज्ञानेश्वरी ग्रंथ जयंती, व्यतिपात महालय, म.गांधी-लालबहादुरशास्त्री जयंती, रवियोग २८.३५ प.🛑विशेष -👉आयुष्यात अनेकदा कठीण प्रसंग येतात. काही महत्त्वाची कामे अडकतात. आणि अशा अडचणींमधून वाट काढण्यासाठी कोणता उपाय करावा याचा शोध आपण घेऊ लागतो. ग्रह फिरले आहेत, असं म्हटलं जातं. शास्त्रामध्ये या ग्रहांच्या शांतीसाठी, त्यांच्या उपासनेसाठी काही विशिष्ट मंत्र, उपचार दिलेले आहेत. ते कोणते आहेत, याविषयी सविस्तर माहिती देणारा हा विडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत.आपण करतो त्या कर्माचा संबंध ग्रहांशी कसा येतो, आणि त्यातील दोष निवारणासाठी कोणत्या प्रकारचे उपाय करावेत, हे सांगताहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtube.com/watch?v=Ya8xb8yfDAg&si=l73XrANEg-E06f61👉 शुभाशुभ दिवस - प्रतिकूल दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , कर्क , सिंह , वृश्चिक , धनु , मीन — या राशींना १७:२५ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , सिंह , कन्या , धनु , मकर — या राशींना १७:२५ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.