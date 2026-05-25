Panchang 25 May 2026 : पंचांग! सोमवारचे शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि धार्मिक विशेष जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०२☀️ सूर्यास्त – १९:००🌞 चंद्रोदय – १४:१०⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:२४⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१२⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३⭐ राहु काळ – ०७:३९ ते ०९:१६⭐ यमघंट काळ – १०:५३ ते १२:३१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४५ ते १७:२२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:०२ ते ०७:३९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४० ते १५:३२⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२९ ते १०:५३ | १३:४८ ते १९:०० | २३:२४ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०२ ते ०९:२९ | ११:१३ ते १३:४८ | १९:०० ते २३:२४🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:१४ ते २०:२२ | ओहोटी: २०:२२ ते ०२:२६ पुढील दिवस | भरती: ०२:२६ पुढील दिवस ते ०८:४३ पुढील दिवस | ओहोटी: ०८:४३ पुढील दिवस ते १५:०५ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ) १५:०५ नं. शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०८:१९ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०८:१९ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – नवमी (०८:१९ नं.) दशमीवार – सोमवारनक्षत्र – पूर्वाफाल्गुनी(०६:२२ नं.) उत्तराफाल्गुनीयोग – हर्षण (०६:५८ नं.) वज्रकरण – कौलव (०८:१९ नं.) तैतिलचंद्र रास – सिंह (१२:२९ नं. कन्या)सूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – 🌞सूर्याचा रोहिणी नक्षत्र प्रवेश स.१५.०३, रवियोग ०६.२२ प., रवियोग १५.०३ नं.✅विशेष👉 १ जून २०२६ रोजी देवगुरु बृहस्पती मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश आहेत.याचे परिणाम कोणत्या राशींना सकारात्मक असणार आहेत, हे प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत.आपापल्या जन्मनक्षत्रानुसार या गुरुपालटाचे फळ आपल्याला कसे मिळणार हे आवर्जून जाणून घ्या.पाहूया पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांच्याकडून गुरुपालटाचे फळ कोणाला कसे मिळणार?https://youtu.be/F1a9N-OwAWQ?si=XwuSgwIdQTHcHh6I👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - दशमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना १२:२९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना १२:२९ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.