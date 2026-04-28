28 एप्रिल 2026 आजचे पंचांग! द्वादशीचे महत्त्व, शुभ मुहूर्त आणि राहु काळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:१३☀ सूर्यास्त – १८:५१🌞 चंद्रोदय – १६:१३⭐ प्रात: संध्या – ०५:०१ ते ०६:१३⭐ सायं संध्या – १८:५१ ते २०:०३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१९⭐ प्रदोषकाळ – १८:५१ ते २१:०७⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५४⭐ राहु काळ – १५:४१ ते १७:१६⭐ यमघंट काळ – ०९:२२ ते १०:५७.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५७ ते १२:३२ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३२ ते १४:०६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:४४ ते ०९:२२ | १०:५७ ते ११:१६ | १३:४७ ते १४:३८ | १७:१६ ते २१:०७ | २१:५२ ते २२:३८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१३ ते ०८:४४ | ११:१६ ते १३:४७ | १४:३८ ते १६:१९ | २१:०७ ते २१:५२ | २२:३८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १६:१७ ते २२:२३ | ओहोटी: २२:२३ ते ०४:२४ पुढील दिवस | भरती: ०४:२४ पुढील दिवस ते १०:४४ पुढील दिवस | ओहोटी: १०:४४ पुढील दिवस ते १७:०८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १९:४७ पर्यंत नंतर आकाशात🕉 शिववास – १९:४७ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (१९:४७ नं.) त्रयोदशीवार – मंगळवारनक्षत्र – उत्तराफाल्गुनी (२३:१७ नं.) हस्तयोग – व्याघात (२१:४२ नं.) हर्षणकरण – बव (०७:५० नं.) बालवचंद्र रास – कन्यासूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – विष्णुपूजन (अग्निष्टोमफलप्राप्ती), परशुराम द्वादशी, पितितक द्वादशी, प.प.लोकनाथतीर्थ स्वामी जयंती, त्रिपुष्करयोग १९.४७ प.✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४-जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये-https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQx👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – अंगारक कवच स्तोत्राचे पठण आणि 'अं अंगारकाय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.