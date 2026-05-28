Panchang 28 May 2026 : पंचांग! प्रदोष, बकरी ईद आणि शुभ योगांचा खास दिवस; जाणून घ्या आजचे शुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०१☀️ सूर्यास्त – १९:०१🌞 चंद्रोदय – १६:४१⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:२५⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५३⭐ राहु काळ – १४:०८ ते १५:४६⭐ यमघंट काळ – ०६:०१ ते ०७:३८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३१ ते १४:०८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०८ ते १५:४६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१३ ते १३:४९ | १६:२५ ते २१:५७⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५३ ते ११:१३ | १३:४९ ते १६:२५ | २१:५७ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १६:४६ ते २२:३० | ओहोटी: २२:३० ते ०४:११ पुढील दिवस | भरती: ०४:११ पुढील दिवस ते १०:५३ पुढील दिवस | ओहोटी: १०:५३ पुढील दिवस ते १७:३८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०९:१६ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – ०९:१६ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (०९:१६ नं.) त्रयोदशीवार – गुरुवारनक्षत्र – चित्रा (०९:१८ नं.) स्वातीयोग – वरीयान (२८:३१ नं.) परिघकरण – बालव (०९:१६ नं.) कौलवचंद्र रास – तुळसूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – एकादशी पारणा स. ०९.१६ प., प्रदोष, मु. इदुज्जुहा (बकरी ईद)✅विशेष👉१ जून २०२६ रोजी देवगुरु बृहस्पती मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश आहेत.याचे परिणाम कोणत्या राशींना सकारात्मक असणार आहेत, हे प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत.आपापल्या जन्मनक्षत्रानुसार या गुरुपालटाचे फळ आपल्याला कसे मिळणार हे आवर्जून जाणून घ्या.पाहूया पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांच्याकडून गुरुपालटाचे फळ कोणाला कसे मिळणार?https://youtu.be/F1a9N-OwAWQ?si=XwuSgwIdQTHcHh6I👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – घोरकष्टोद्धरण दत्त स्तोत्राचे पठण आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे