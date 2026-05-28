Panchang 28 May 2026 : पंचांग! प्रदोष, बकरी ईद आणि शुभ योगांचा खास दिवस; जाणून घ्या आजचे शुभ मुहूर्त

Panchang 28 May 2026 : सूर्यसिद्धांतीय पंचांगानुसार प्रदोष, बकरी ईद, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०१

☀️ सूर्यास्त – १९:०१

🌞 चंद्रोदय – १६:४१

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४९ ते ०६:०१

⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:२५

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१३

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १४:०८ ते १५:४६

⭐ यमघंट काळ – ०६:०१ ते ०७:३८

