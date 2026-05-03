Panchang : 3 मे 2026 पंचांग! श्रीनारद जयंती विशेष! जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे ग्रहयोग

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०९☀️ सूर्यास्त – १८:५३🌞 चंद्रोदय – २०:३२⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३⭐ राहु काळ – १७:१७ ते १८:५३⭐ यमघंट काळ – १२:३१ ते १४:०६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२० ते १०:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५५ ते १२:३१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:०९ ते ०६:५९ | ०७:५० ते ११:१४ | २०:२३ ते २१:५३ | २३:२३ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:५९ ते ०७:५० | ११:१४ ते १८:०२ | १८:५३ ते २०:२३ | २१:५३ ते २३:२३🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २०:३७ ते ०२:०८ पुढील दिवस | ओहोटी: ०२:०८ पुढील दिवस ते ०७:३८ पुढील दिवस | भरती: ०७:३८ पुढील दिवस ते १४:३३ पुढील दिवस | ओहोटी: १४:३३ पुढील दिवस ते २१:३१ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – ०६:१५ नं. भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – ०१:५५ पुढील दिवस पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वितीया (२५:५५ नं.) तृतीयावार – रविवारनक्षत्र – विशाखा(०६:१५ नं. अनुराधा)योग – वरीयान (२१:२७ नं.) परिघकरण – तैतिल (१२:५६ नं.) गरजचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – श्रीनारद जयंती, उत्पात-त्रिपुष्करयोग ०६.१५ प.✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४-जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये-https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQxं👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे