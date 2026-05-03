संस्कृती

Panchang : 3 मे 2026 पंचांग! श्रीनारद जयंती विशेष! जाणून घ्या शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे ग्रहयोग

Panchang : ३ मे २०२६ च्या पंचांगानुसार श्रीनारद जयंतीसह आजचे शुभ-अशुभ मुहूर्त आणि ग्रहस्थिती जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०९

☀️ सूर्यास्त – १८:५३

🌞 चंद्रोदय – २०:३२

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९

⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १७:१७ ते १८:५३

⭐ यमघंट काळ – १२:३१ ते १४:०६

Loading content, please wait...
horoscope
Life
Daily Rashi Bhavishya
Panchang
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Zodiac Predictions
Astrobiology research