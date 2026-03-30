Panchang Today 30 Marach 2026 : आजचा दिवस शुभ; मुहूर्त, राहू काळ आणि उपाय जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:३५☀ सूर्यास्त – १८:४५🌞 चंद्रोदय – १६:३४⭐ प्रात: संध्या – ०५:२३ ते ०६:३५⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:१९⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०७⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०३⭐ राहु काळ – ०८:०६ ते ०९:३७⭐ यमघंट काळ – ११:०८ ते १२:४०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४२ ते १७:१३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:३५ ते ०८:०६ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:३५ ते ०८:०६ | १२:४० ते १३:५३ | १६:१९ ते १७:५६ | १९:३२ ते २१:५३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:१२ ते ११:२७ | १३:५३ ते १६:१९ | १७:५६ ते १९:३२ | २१:५३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १६:३८ ते २२:५९ | ओहोटी: २२:५९ ते ०५:१६ पुढील दिवस | भरती: ०५:१६ पुढील दिवस ते ११:२१ पुढील दिवस | ओहोटी: ११:२१ पुढील दिवस ते १७:३० पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शनि (अशुभ) १४:४८ नं. चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – ०७:१८ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – द्वादशी (०७:१८ नं.) त्रयोदशीवार – सोमवारनक्षत्र – मघा (१४:४८ नं.) पूर्वाफाल्गुनीयोग – शूल (१६:४७ नं.) गण्डकरण – बालव (०७:१८ नं.) कौलवचंद्र रास – सिंहसूर्य रास – मीनगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – एकादशी पारणा स. ०७.१८ प., सोमप्रदोष (कुलदेवता कोप शान्त्यर्थम्), विष्णुद्वादशी, विष्णुंना दवणा वहाणे, ऋषिपूजन करून दवणा वहाणे, अनंगत्रयोदशी(पूर्वविद्धा), अनंगव्रत, कामदेवपूजन-दवणा वहाणे, रवियोग १४.४८ नं.✅विशेष👉इंटरनेटच्या माध्यमातून माहितीचा अखंड ओघ सुरु असतो. ही माहिती शास्त्राधारित आहे किंवा नाही याची शहानिशा होणे गरजेचे असते. ज्योतिषशास्त्राविषयीही जनमानसात अनेक मत-मतांतरे आढळतात. त्यातून अधिकृत माहिती कशी शोधावी? खरा ज्योतिषी कसा ओखावा? याविषयी जाणून घेणार आहोत सदर मुलाखतीमधून.त्याचबरोबर ज्योतिष आणि आरोग्ययांच्यातील संबंध कोणता? कर्मकांड म्हणजे काय? पत्रिका पाहूनही लग्ने मोडण्यामागचे कारण काय? अशा विविध प्रश्नांची सखोल उत्तरे देत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/oAYIvRnJYPA?si=_hQ2r6OIPMUmfKxI👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - त्रयोदशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना –शिवकवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे