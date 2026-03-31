संस्कृती

Panchang Today 31 March : आजचे पंचांग! महावीर जयंती विशेष... जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि योग

Panchang Today 31 March : आजचे पंचांग वाचा! महावीर जयंती, चतुर्दशी तिथी, शुभ मुहूर्त, राहू काळ, नक्षत्र आणि ग्रहस्थिती जाणून घ्या. पूजा, व्रत आणि दानासाठी योग्य वेळा येथे मिळवा.
Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:३३

☀ सूर्यास्त – १८:४५

🌞 चंद्रोदय – १७:२६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:२१ ते ०६:३३

⭐ सायं संध्या – १८:४५ ते १९:५७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४५ ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १५:४२ ते १७:१३

⭐ यमघंट काळ – ०९:३६ ते ११:०७

