Panchang : 4 मे 2026 पंचांग! सर्वार्थसिद्धी योगासह शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे ग्रहयोग जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०९☀️ सूर्यास्त – १८:५३🌞 चंद्रोदय – २१:२५⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३⭐ राहु काळ – ०७:४४ ते ०९:२०⭐ यमघंट काळ – १०:५५ ते १२:३१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४२ ते १७:१७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:०९ ते ०७:४४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:०९ ते ०७:४४ | १२:३१ ते १३:४७ | १६:२० ते १८:०२ | १९:३८ ते २१:५३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:५० ते ११:१४ | १३:४७ ते १६:२० | १८:०२ ते १९:३८ | २१:५३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २१:३१ ते ०२:५९ पुढील दिवस | ओहोटी: ०२:५९ पुढील दिवस ते ०८:२६ पुढील दिवस | भरती: ०८:२६ पुढील दिवस ते १५:२४ पुढील दिवस | ओहोटी: १५:२४ पुढील दिवस ते २२:२३ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २७:५८ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २७:५८ पर्यंत क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – तृतीया (२७:५८ नं.) चतुर्थीवार – सोमवारनक्षत्र – अनुराधा (०८:४९ नं.) ज्येष्ठायोग – परिघ (२२:०४ नं.) शिवकरण – वणीज (१४:५६ नं.) भद्राचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा १४.५६ ते २७.५८, सर्वार्थसिद्धियोग ०८.४९ प.✅विशेष 👉 कमेंट्स वर कमेंट्स भाग ४-जेवणाआधी कोणते श्लोक म्हणावे ? रात्री झोपताना म्हणावयाचे श्लोक. शेतीसाठी शुभ मुहूर्त , लग्न आणि घर एका वर्षात करावे का ? इत्यादी प्रश्नांची उत्तरे बघा खालील youtube व्हिडिओमध्ये-https://youtu.be/pUSLBLycmQs?si=QNL1vxVfDsT5uQQxं👉 शुभाशुभ दिवस - १४:५६ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - तृतीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , वृश्चिक , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे