संस्कृती

Panchang : 4 मे 2026 पंचांग! सर्वार्थसिद्धी योगासह शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि आजचे ग्रहयोग जाणून घ्या

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०९

☀️ सूर्यास्त – १८:५३

🌞 चंद्रोदय – २१:२५

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५७ ते ०६:०९

⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – ०७:४४ ते ०९:२०

⭐ यमघंट काळ – १०:५५ ते १२:३१

