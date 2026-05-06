Panchang 6 May 2026 : आजचे पंचांग! संत चोखामेळा पुण्यतिथी, कोणते वेळा शुभ आणि कोणत्या टाळाव्यात?

Panchang 6 May 2026 : आजच्या पंचांगानुसार दिवस मिश्र असून योग्य वेळांचे पालन केल्यास कार्यसिद्धी होऊ शकते.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०८

☀️ सूर्यास्त – १८:५४

🌞 चंद्रोदय – २३:०७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५६ ते ०६:०८

⭐ सायं संध्या – १८:५४ ते २०:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५४ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १२:३१ ते १४:०६

⭐ यमघंट काळ – ०७:४३ ते ०९:१९

