संस्कृती

Panchang 7 May 2026 : आजचे पंचांग! रवियोगासह शुभ संयोग; कोणत्या वेळा आहेत लाभदायक?

Panchang 7 May 2026 : आजच्या पंचांगात रवियोगामुळे शुभ संयोग असून महत्त्वाच्या कामांसाठी अनुकूल वेळ आहे.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०८

☀️ सूर्यास्त – १८:५४

🌞 चंद्रोदय – २३:५३

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५६ ते ०६:०८

⭐ सायं संध्या – १८:५४ ते २०:०६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५४ ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:०८ ते ००:५३

⭐ राहु काळ – १४:०६ ते १५:४२

⭐ यमघंट काळ – ०६:०८ ते ०७:४३

