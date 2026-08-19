संस्कृती

पंचांग १९ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या आजचा शुभ-अशुभ काळ

Panchang : १९ ऑगस्ट २०२६ पंचांग. सूर्योदय-सूर्यास्त, राहुकाळ, लाभ-अमृत-विजय मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, दिशाशूल आणि श्रावणातील दिनविशेषाची माहिती येथे वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२१

☀️ सूर्यास्त – १८:५५

🌞 चंद्रोदय – १२:०८

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

⭐ सायं संध्या – १८:५५ ते २०:०७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५५ ते २१:१२

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १२:३८ ते १४:१२

⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२९

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