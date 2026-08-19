पंचांग १९ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या आजचा शुभ-अशुभ काळ

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२१☀️ सूर्यास्त – १८:५५🌞 चंद्रोदय – १२:०८⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१⭐ सायं संध्या – १८:५५ ते २०:०७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४⭐ प्रदोषकाळ – १८:५५ ते २१:१२⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००⭐ राहु काळ – १२:३८ ते १४:१२⭐ यमघंट काळ – ०७:५५ ते ०९:२९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:२१ ते ०७:५५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२९ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४३ ते १५:३३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२९ ते ०९:४२ | १२:१२ ते १२:३८ | १४:१२ ते १४:४३ | १६:२४ ते १८:०४ | २०:२६ ते २२:४३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२१ ते ०८:०१ | ०९:४२ ते १२:१२ | १४:४३ ते १६:२४ | १८:०४ ते २०:२६ | २२:४३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १२:१३ ते १७:५० | ओहोटी: १७:५० ते २३:२५ | भरती: २३:२५ ते ३०:१४ | ओहोटी: ३०:१४ ते २०-०८-२०२६ १३:०७🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ) ०९:१२ नं. शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २१:५१ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २१:५१ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – सप्तमी (२१:५१ नं.) अष्टमीवार – बुधवारनक्षत्र – स्वाती (०९:१२ नं.) विशाखायोग – ब्रह्मा (२९:४३ नं.) ऐंद्रकरण – गरज (०९:१४ नं.) वणीजचंद्र रास – तुळ (२८:४१ नं. वृश्चिक)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २१.५१ नं., श्रीसूर्य जयंती, शीतलासप्तमी, पापनाशिनीसप्तमी, अव्यंगसप्तमी, सूर्यास पवित्रारोपण, बुधबृहस्पतीपूजन, संत तुलसीदास जयंती, रवियोग ०९.१२ प.🛑विशेष -👉हर हर महादेव! 🙏✨पवित्र श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना म्हणजे केवळ उपास-तपास नसून तो आत्मशुद्धी आणि शिवसाधनेचा काळ आहे. पण श्रावण हे नाव का पडले? रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेकाचे खरे महत्त्व काय? नक्तव्रत आणि एकभक्तव्रत कसे करावे?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि श्रावणातील गूढ संदेश जाणून घेण्यासाठी हा विशेष व्हिडिओ नक्की पहा:🎥 व्हिडिओमध्ये काय पाहायला मिळेल?🔹 श्रावण महिन्याची पार्श्वभूमी आणि नावामागचे रहस्य🔹 त्याग, आहारसंयम आणि व्रतांचे नियम (नक्तव्रत व एकभुक्तव्रत)🔹 रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक आणि विविध शिवलिंग पूजेचे फळ🔹 श्रावणी सोमवारचे महत्त्व आणि शिव मंत्रांचा जप🔹 श्रावणातील गूढ आध्यात्मिक संदेश👇 पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:https://youtube.com/watch?v=YJ6Ah1AF4ro&si=1sX4w5uXrbSC41Po👉 शुभाशुभ दिवस - २१:५१ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना २८:४१ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २८:४१ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे