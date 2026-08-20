संस्कृती

२० ऑगस्ट 2026 पंचांग! राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी आणि नक्षत्राची संपूर्ण माहिती

Panchang : २० ऑगस्ट २०२६ रोजीचे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग जाणून घ्या. सूर्योदय-सूर्यास्त, राहुकाळ, लाभ-अमृत-विजय मुहूर्त, अष्टमी तिथी, नक्षत्र, चंद्रबळ, दिशाशूल आणि दुर्गाष्टमी दिनविशेषाची माहिती वाचा.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२१

☀️ सूर्यास्त – १८:५५

🌞 चंद्रोदय – १३:०२

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

⭐ सायं संध्या – १८:५५ ते २०:०७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५५ ते २१:१२

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १४:१२ ते १५:४६

⭐ यमघंट काळ – ०६:२१ ते ०७:५५

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