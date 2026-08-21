संस्कृती

आजचे पंचांग २१ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

panchang : २१ ऑगस्ट २०२६चे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग जाणून घ्या. सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, पूजा, दान आणि चंद्रबळाची संपूर्ण माहिती वाचा.
panchang

panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२१

☀️ सूर्यास्त – १८:५३

🌞 चंद्रोदय – १३:५५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१

⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२२

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:१०

⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:३७

⭐ यमघंट काळ – १५:४५ ते १७:१९

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