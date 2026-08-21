आजचे पंचांग २१ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२१☀️ सूर्यास्त – १८:५३🌞 चंद्रोदय – १३:५५⭐ प्रात: संध्या – ०५:०९ ते ०६:२१⭐ सायं संध्या – १८:५३ ते २०:०५⭐ अपराण्हकाळ – १३:५२ ते १६:२२⭐ प्रदोषकाळ – १८:५३ ते २१:१०⭐ निशीथ काळ – ००:१४ ते ००:५९⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:३७⭐ यमघंट काळ – १५:४५ ते १७:१९.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२९ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२९ ते ११:०३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४२ ते १५:३२⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:११ ते ११:०३ | १२:३७ ते १३:५२ | १७:१९ ते १८:०२ | २१:१० ते २३:२८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२१ ते ०७:११ | १३:५२ ते १७:१२ | १८:०२ ते २१:१० | २३:२८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १४:०१ ते १९:२९ | ओहोटी: १९:२९ ते २४:५७ | भरती: २४:५७ ते २२-०८-२०२६ ०७:५५ | ओहोटी: २२-०८-२०२६ ०७:५५ ते २२-०८-२०२६ १४:५३🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २५:१९ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २५:१९ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – नवमी (२५:१९ नं.) दशमीवार – शुक्रवारनक्षत्र – अनुराधा (१३:३६ नं.) ज्येष्ठायोग – वैधृति(अहोरात्र)करण – बालव (१२:२२ नं.) कौलवचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – जिवतीपूजन, देवीस व देवांस पवित्रारोपण, सर्वार्थसिद्धियोग १३.३६ प.नं. रवियोग🛑विशेष -👉हर हर महादेव! 🙏✨पवित्र श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना म्हणजे केवळ उपास-तपास नसून तो आत्मशुद्धी आणि शिवसाधनेचा काळ आहे. पण श्रावण हे नाव का पडले? रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेकाचे खरे महत्त्व काय? नक्तव्रत आणि एकभक्तव्रत कसे करावे?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि श्रावणातील गूढ संदेश जाणून घेण्यासाठी हा विशेष व्हिडिओ नक्की पहा:🎥 व्हिडिओमध्ये काय पाहायला मिळेल?🔹 श्रावण महिन्याची पार्श्वभूमी आणि नावामागचे रहस्य🔹 त्याग, आहारसंयम आणि व्रतांचे नियम (नक्तव्रत व एकभुक्तव्रत)🔹 रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक आणि विविध शिवलिंग पूजेचे फळ🔹 श्रावणी सोमवारचे महत्त्व आणि शिव मंत्रांचा जप🔹 श्रावणातील गूढ आध्यात्मिक संदेश👇 पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:https://youtube.com/watch?v=YJ6Ah1AF4ro&si=1sX4w5uXrbSC41Po👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे