संस्कृती

आजचे पंचांग 28 जून 2026! वटसावित्री व्रताचा दुसरा दिवस, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष एकाच ठिकाणी

Panchang : 28 जून 2026 च्या आजच्या पंचांगात जाणून घ्या वटसावित्री व्रताचा दुसरा दिवस, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रबळ, नक्षत्र, तिथी आणि महत्त्वाचे धार्मिक दिनविशेष.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०४

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – १८:०८

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८

⭐ राहु काळ – १७:३१ ते १९:१०

⭐ यमघंट काळ – १२:३७ ते १४:१५

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