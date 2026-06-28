आजचे पंचांग 28 जून 2026! वटसावित्री व्रताचा दुसरा दिवस, शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि दिनविशेष एकाच ठिकाणी

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०४☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – १८:०८⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:३२⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२०⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १७:३१ ते १९:१०⭐ यमघंट काळ – १२:३७ ते १४:१५.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२० ते १०:५८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५८ ते १२:३७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:४८ ते ११:१८ | १४:१५ ते १६:३२ | १९:१० ते २०:३७ | २३:३१ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०४ ते ०७:४८ | ११:१८ ते १३:५५ | १६:३२ ते १९:१० | २०:३७ ते २३:३१🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १८:१४ ते २३:४१ | ओहोटी: २३:४१ ते २९:०९ | भरती: २९:०९ ते २९-०६-२०२६ १२:०७ | ओहोटी: २९-०६-२०२६ १२:०७ ते २९-०६-२०२६ १९:०५🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २७:५० पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २७:५० पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्दशी (२७:५० नं.) पौर्णिमावार – रविवारनक्षत्र – ज्येष्ठा (२५:४८ नं.) मूळयोग – शुभ (१४:१२ नं.) शुक्लकरण – गरज (१४:४९ नं.) वणीजचंद्र रास – वृश्चिक (२५:४८ नं. धनु)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २७.५० नं., वटसावित्रीव्रत (दुसरा दिवस), रुद्रव्रत, सर्वार्थसिद्धियोग २५.४८ नं., रवियोग २५.४८ प.✅विशेष👉प्राचीन काळापासून भारतामध्ये विवाहित स्त्रिया वटपौर्णिमेचे व्रत भक्तिभावाने करतात.पिढ्यानुपिढ्या सांगितली जाणारी सावित्री आणि सत्यवानाची कथाही सर्वश्रुत आहे. मात्र त्या कथेमधली सावित्रीची भूमिका, तिचा विद्वत्तापूर्ण दृष्टिकोन आपल्यापर्यंत पुरेसा पोहचलेला दिसत नाही. आज ह्या व्रताचे अनुकरण करताना काही चुकीच्या गोष्टी केल्या जातात. मग मूळ व्रताविषयी सविस्तर माहिती नव्याने जाणून घेतल्यास हे चुकीचे अनुकरण थांबवता येईल का?व्रताचे योग्य पद्धतीने आचरण करताना शास्त्राला अपेक्षित असणारा अर्थ समजून घेणे आज आवश्यक बनते आहे.प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत पाहूया वटपौर्णिमेचे व्रत नेमके किती दिवसांचे आहे, आणि त्यामागचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नेमका काय आहे.https://youtube.com/watch?v=MC98lZhNTSQ&si=QCIActrveDEv6Lfb👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सूर्य कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २५:४८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.