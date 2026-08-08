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आजचे पंचांग ८ ऑगस्ट २०२६! जाणून घ्या शुभ वेळ, राहुकाळ आणि दिनविशेष

Panchang : ८ ऑगस्ट २०२६ चे संपूर्ण पंचांग वाचा. कामिका एकादशी, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, दिनविशेष आणि सर्व १२ राशींचे अचूक राशिभविष्य एका ठिकाणी.
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Sakal

Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१७

☀️ सूर्यास्त – १९:०१

🌞 चंद्रोदय – २६:१५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७

⭐ सायं संध्या – १९:०१ ते २०:१३

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२८

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०१ ते २१:१६

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – ०९:२८ ते ११:०३

⭐ यमघंट काळ – १४:१४ ते १५:५०

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