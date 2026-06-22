संस्कृती

22 जून 2026 पंचांग: दुर्गाष्टमी, आर्द्रा प्रवेश आणि शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang : 22 जून 2026 च्या पंचांगात दुर्गाष्टमी, आर्द्रा प्रवेश, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ आणि धार्मिक उपासनेची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.\
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १२:५६

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – ०७:४० ते ०९:१८

⭐ यमघंट काळ – १०:५६ ते १२:३५

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