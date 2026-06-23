२३ जून २०२६ पंचांग! महेशनवमी, दुर्गापूजन आणि शुभ मुहूर्तांची संपूर्ण माहिती

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०२☀️ सूर्यास्त – १९:०८🌞 चंद्रोदय – १३:४७⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६⭐ राहु काळ – १५:५१ ते १७:२९⭐ यमघंट काळ – ०९:१८ ते १०:५६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १०:५६ ते १२:३५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३५ ते १४:१३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४६ ते १५:३८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:०२ ते ०७:४६ | १०:५६ ते १३:०१ | १५:३८ ते १५:५१ | १८:१५ ते १९:०८ | २१:१९ ते २३:३०⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:४६ ते १०:२४ | १३:०१ ते १५:३८ | १६:३० ते १८:१५ | १९:०८ ते २१:१९ | २३:३० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १३:५१ ते १९:४५ | ओहोटी: १९:४५ ते २५:३५ | भरती: २५:३५ ते ३२:०७ | ओहोटी: ३२:०७ ते ३८:४२🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २०:२० पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २०:२० पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – नवमी (२०:२० नं.) दशमीवार – मंगळवारनक्षत्र – हस्त (१५:२३ नं.) चित्रायोग – वरीयान (१३:२९ नं.) परिघकरण – बालव (०८:१० नं.) कौलवचंद्र रास – कन्या (२७:५९ नं. तुळ)सूर्य रास – मिथुनगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – महेशनवमी, ब्रह्माणिदेवी पूजा, उपवासपूर्वक उमापूजन, रवियोग १५.२३ नं.✅विशेष👉भारतासारख्या कृषिप्रधान देशामध्ये पाऊस वेळेवर येणे हा जणू जीवन-मरणाचा प्रश्न असतो. पाऊस उशीरा आला किंवा सरासरीपेक्षा कमी किंवा जास्त आला तर होणारे नुकसान अपरिमित असते. अशा पावसाचा अंदाज लावणे वेधशाळेप्रमाणेच जनसामान्यांनाही आवश्यक होऊन बसते.प्राचीन काळापासून आपल्याकडे ऋषीमुनींनी, अभ्यासकांनी विविध पद्धतींनी पाऊस येण्याचा अंदाज कसा लावावा याविषयी सखोल अभ्यास केलेला आहे. आपली निरीक्षणे नोंदवली आहेत. प्रस्तुत व्हिडिओमधून पाहू या अशीच काही निसर्गसूचक लक्षणे, प्राण्यांच्या सवयी ज्यातून पावसाचा अचूक अंदाज लावणे शक्य होते.https://youtube.com/watch?v=O31AZw8B7RQ&si=gwhs9dXK5aRlby1H👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना २७:५९ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.