संस्कृती

२३ जून २०२६ पंचांग! महेशनवमी, दुर्गापूजन आणि शुभ मुहूर्तांची संपूर्ण माहिती

Panchang : २३ जून २०२६ च्या पंचांगानुसार राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, महेशनवमी आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:०२

☀️ सूर्यास्त – १९:०८

🌞 चंद्रोदय – १३:४७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५० ते ०६:०२

⭐ सायं संध्या – १९:०८ ते २०:२०

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०८ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१३ ते ००:५६

⭐ राहु काळ – १५:५१ ते १७:२९

⭐ यमघंट काळ – ०९:१८ ते १०:५६

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