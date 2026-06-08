संस्कृती

Panchang 8 June 2026 : आजचे पंचांग! कालाष्टमी, मृग नक्षत्र प्रवेश आणि शुभ योग

Panchang : ८ जून २०२६ च्या पंचांगानुसार कालाष्टमी, सूर्याचा मृग नक्षत्र प्रवेश, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, नक्षत्र, तिथी आणि दिवसातील शुभ-अशुभ वेळा जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:००

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २४:५९

⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५३

⭐ राहु काळ – ०७:३८ ते ०९:१६

⭐ यमघंट काळ – १०:५४ ते १२:३२

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