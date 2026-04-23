Panchang 23 April 2026 : आजचे पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहु काळ आणि ग्रहस्थिती जाणून घ्या

Panchang : 23 एप्रिल 2026 चे सविस्तर पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, राहू काळ, तिथी, नक्षत्र आणि शुभ मुहूर्ताची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी.
panchang

Panchang

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:१६

☀ सूर्यास्त – १८:५०

🌞 चंद्रोदय – ११:३३

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०४ ते ०६:१६

⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५५

⭐ राहु काळ – १४:०७ ते १५:४१

⭐ यमघंट काळ – ०६:१६ ते ०७:५०

