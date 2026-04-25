Panchang 25 April 2025 : आजचे पंचांग! सीतानवमी विशेष, शुभ मुहूर्त आणि राहू काळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:१४☀ सूर्यास्त – १८:५०🌞 चंद्रोदय – १३:३४⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५४⭐ राहु काळ – ०९:२३ ते १०:५७⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त – दुपारी १४:०६ ते १५:४१ 💰💵 अमृत मुहूर्त – १५:४१ ते १७:१५ 💰💵 👉 विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:१६ ते १२:५७ | २१:०६ ते २३:२३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१४ ते ११:१६ | १२:५७ ते २१:०६ | २३:२३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १३:३८ ते २०:१२ | ओहोटी: २०:१२ ते ०२:४० पुढील दिवस | भरती: ०२:४० पुढील दिवस ते ०८:३५ पुढील दिवस | ओहोटी: ०८:३५ पुढील दिवस ते १४:३४ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – शुक्र (शुभ) २२:५६ नं. शनि (अशुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २१:३९ पर्यंत नंतर पाताळी🕉 शिववास – २१:३९ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – नवमी (२१:३९ नं.) दशमीवार – शनिवारनक्षत्र – आश्लेषा (२२:५६ नं.) मघायोग – गण्ड (२६:१४ नं.) वृद्धिकरण – बालव (१०:२३ नं.) कौलवचंद्र रास – कर्क (२२:५६ नं. सिंह)सूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – श्रीसीतानवमी, श्रीजानकीजयंती, चण्डिकादेवीपूजन, शुक्र जयंती (वैशाखशुक्लनवम्यां मघा नक्षत्रे), रवियोग(अहोरात्र)✅विशेष👉सत्ता आणि अति आत्मविश्वास या गोष्टी एकत्र आल्या की त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात, हे सध्या जग पाहतं आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प - जे काही महिन्यांपूर्वी स्वतःला शांततेचं नोबेल प्रदान करण्यात यावं या विचारावर ठाम होते, त्यांनी अमेरिकेच्या युद्धखोर वृत्तीचं दर्शन दाखवायला सुरुवात केली. इराणविरुद्ध युद्ध पुकारून संपूर्ण जगाला वेठीला धरलं आहे.त्यांच्या कृतीतून आणि विधानांमधून नेहमीच परस्पर विरोधी अर्थ निघताना आपण पाहिलं आहे.अशा या सत्तेच्या केंद्रस्थानी असणाऱ्या पण काहीशा चंचल, अति महत्त्वाकांक्षी माणसाची पत्रिका अभ्यासली, तर त्यांच्या स्वभावामागचं रहस्य उलगडत येईल या दृष्टीने 'पत्रिका काय सांगते?' या मालिकेमध्ये हा भाग आम्ही घेऊन आलो आहोत.नेमक्या कोणत्या ग्रहयोगांमुळे सत्तेच्या शिखरापर्यंत असा माणूस पोहोचतो आणि जगासमोर आपली एक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी कोणते ग्रह सहाय्य्य करतात याविषयी जाणून घेऊ या पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.https://youtu.be/tE_qAGxSiig?si=YymVhEj8Jp4e8rS9👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - नवमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – निळे/काळे🛁 स्नान विशेष – काळे तिल किंवा दारूहळद वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शनि वज्रपंजर कवच आणि 'शं शनैश्चराय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस नीलमणि, काळे उडीद, तेल, तिळ, कुळिथ, लोखंड दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – दुधी भोपळा, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी काळे उडीद खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना २२:५६ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना २२:५६ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.