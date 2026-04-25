Panchang 25 April 2025 : आजचे पंचांग! सीतानवमी विशेष, शुभ मुहूर्त आणि राहू काळ जाणून घ्या

Panchang 25 April 2026 : 25 एप्रिल 2026 शनिवारचे सविस्तर पंचांग वाचा. सीतानवमी निमित्त शुभ मुहूर्त, राहू काळ, तिथी, नक्षत्र आणि आजच्या दिवसाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:१४

☀ सूर्यास्त – १८:५०

🌞 चंद्रोदय – १३:३४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४

⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:१८

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०६

⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५४

⭐ राहु काळ – ०९:२३ ते १०:५७

⭐ यमघंट काळ – १४:०६ ते १५:४१

