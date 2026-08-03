संस्कृती

3 ऑगस्ट 2026 पंचांग! नागपूजा, शुभ मुहूर्त आणि राहुकाळ जाणून घ्या

panchang : 3 ऑगस्ट 2026 सोमवारचे संपूर्ण पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, नागपूजा, तिथी, नक्षत्र, योग, करण आणि आजचे धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
panchang

panchang

Sakal

Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१६

☀️ सूर्यास्त – १९:०४

🌞 चंद्रोदय – २२:११

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०४ ते ०६:१६

⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३०

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१८

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ०७:५२ ते ०९:२८

⭐ यमघंट काळ – ११:०४ ते १२:४०

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