3 ऑगस्ट 2026 पंचांग! नागपूजा, शुभ मुहूर्त आणि राहुकाळ जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१६☀️ सूर्यास्त – १९:०४🌞 चंद्रोदय – २२:११⭐ प्रात: संध्या – ०५:०४ ते ०६:१६⭐ सायं संध्या – १९:०४ ते २०:१६⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:३०⭐ प्रदोषकाळ – १९:०४ ते २१:१८⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – ०७:५२ ते ०९:२८⭐ यमघंट काळ – ११:०४ ते १२:४०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:५२ ते १७:२८ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:१६ ते ०७:५२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:४० ते ११:०४ | १३:५६ ते १९:०४ | २३:३२ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१६ ते ०९:४० | ११:२३ ते १३:५६ | १९:०४ ते २३:३२🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २२:१५ ते २८:३६ | ओहोटी: २८:३६ ते ०४-०८-२०२६ ११:०१ | भरती: ०४-०८-२०२६ ११:०१ ते ०४-०८-२०२६ १६:५९ | ओहोटी: ०४-०८-२०२६ १६:५९ ते ०४-०८-२०२६ २२:५३🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ) १०:०३ नं. भौम (अशुभ) १९:५० नं. गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २०:३५ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – पंचमी (२०:३५ नं.) षष्ठीवार – सोमवारनक्षत्र – उत्तराभाद्रपदा (१९:५० नं.) रेवतीयोग – सुकर्मा (१९:११ नं.) धृतिकरण – कौलव (०९:०४ नं.) तैतिलचंद्र रास – मीनसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – नागपूजा, अष्टनागपूजा, मनसादेवीपूजा, 🌞सूर्याचा आश्लेषा नक्षत्र प्रवेश स.१०.०३, स्त्री.पुं.सूर्यचंद्रयोग, गजवाहन,सौम्यानाडी, अधिपती गुरु, सामान्यवृष्टियोग🛑 विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पंचमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे