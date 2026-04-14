Panchang : आजचे पंचांग 14 एप्रिल 2026! मेष संक्रांती, आंबेडकर जयंती आणि शुभ-अशुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:२२☀ सूर्यास्त – १८:४८🌞 चंद्रोदय – २८:३३⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२⭐ सायं संध्या – १८:४८ ते २०:००⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४८ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५८⭐ राहु काळ – १५:४१ ते १७:१४⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:०१.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०१ ते १२:३५ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३५ ते १४:०८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३९ ते १५:२९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:५१ ते ०९:२८ | ११:०१ ते ११:२० | १३:४९ ते १४:३९ | १७:१४ ते २१:०६ | २१:५३ ते २२:३९⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२२ ते ०८:५१ | ११:२० ते १३:४९ | १४:३९ ते १६:१८ | २१:०६ ते २१:५३ | २२:३९ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०४:०० ते ०९:५७ | ओहोटी: ०९:५७ ते १५:५९ | भरती: १५:५९ ते २२:२० | ओहोटी: २२:२० ते ०४:३७ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – केतु (अशुभ) ०८:४९ नं. राहु (अशुभ) १२:५४ नं. केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉 शिववास – २०:५९ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – चैत्रपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वादशी (२०:५९ नं.) त्रयोदशीवार – मंगळवारनक्षत्र – शतभिषा (१२:५४ नं.) पूर्वाभाद्रपदायोग – शुक्ल (१२:३७ नं.) ब्रह्माकरण – कौलव (०९:१६ नं.) तैतिलचंद्र रास – कुंभसूर्य रास – मीन (०८:४९ नं. मेष)गुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – रवि मेषेत/अश्विनी नक्षत्रात स.०८.४९, मु.१५, जघन्यसंज्ञक, खरमाससमाप्ति, मेष संक्रांती पुण्यकाल सूर्योदय ते दु.१२.४९, मेष-सातुदान, जलकुंभदान, डॉ. आंबेडकर जयंती, त्रिपुष्करयोग १२.५४ ते २०.५९✅विशेष 👉 बऱ्याचदा ज्योतिषशास्त्र आणि आयुर्वेद यांचा मिलाफ झालेला पाहण्यात येतो. रुग्णांना उपचार म्हणून औषधाबरोबर काही मंत्र म्हणायला सांगितले जातात. त्यानुसार आजच्या आधुनिक युगामध्ये कोणत्या गोष्टी श्रद्धेने कराव्यात, आणि कोणत्या गोष्टींमागे युक्तिवाद शोधावा या बाबतीत नव्या पिढीला संभ्रम वाटतो. या संबंधातील तुमच्या मनातील अनेक शंकांचे निरसन करत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे. बघा खालील youtube व्हिडिओद्वारेhttps://youtu.be/QHW6hh9BxyI?si=KYYpZ5KKRpF4Umza👉 शुभाशुभ दिवस - अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मसूर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे