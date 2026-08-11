संस्कृती

११ ऑगस्टचे पंचांग 2026! शिवरात्री, चतुर्दशी श्राद्ध आणि शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या

panchang : ११ ऑगस्ट २०२६ चे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग जाणून घ्या. शिवरात्री, चतुर्दशी तिथी, पुष्य नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ-अशुभ मुहूर्त, चंद्ररास आणि दिनविशेषाची माहिती वाचा.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१८

☀️ सूर्यास्त – १९:००

🌞 चंद्रोदय – २९:३६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०६ ते ०६:१८

⭐ सायं संध्या – १९:०० ते २०:१२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०० ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – १५:४९ ते १७:२४

⭐ यमघंट काळ – ०९:२८ ते ११:०३

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