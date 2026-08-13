१३ ऑगस्ट २०२६ पंचांग! श्रावणमासाला आजपासून सुरुवात; जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१९☀️ सूर्यास्त – १८:५९🌞 चंद्रोदय – ०६:३९⭐ प्रात: संध्या – ०५:०७ ते ०६:१९⭐ सायं संध्या – १८:५९ ते २०:११⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७⭐ प्रदोषकाळ – १८:५९ ते २१:१५⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:४९⭐ यमघंट काळ – ०६:१९ ते ०७:५४.♦️ लाभदायक----लाभाचा मुहूर्त – १२:३९ ते १४:१४ 💰💵 अमृताचा मुहूर्त – १४:१४ ते १५:४९ 💰💵 👉 विजयाचा मुहूर्त – १४:४५ ते १५:३६ ⏳ कार्यसिद्धीस अनुकूल वेळा – ०७:५४ ते ०८:५१ | १०:३२ ते १२:१३ | १३:०४ ते १४:१४ | १५:४९ ते १८:५९ | २०:२९ ते २२:४५ ⚠️ कार्यनाशक (अशुभ) वेळ – ०८:५१ ते १०:३२ | १२:१३ ते १३:०४ | १८:५९ ते २०:२९ | २२:४५ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०६:४३ ते १३:१४ | ओहोटी: १३:१४ ते १९:३९ | भरती: १९:३९ ते २५:३९ | ओहोटी: २५:३९ ते १४-०८-२०२६ ०७:४२🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – २१:५७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – प्रतिपदा (२१:५७ नं.) द्वितीयावार – गुरुवारनक्षत्र – आश्लेषा (०६:४२ नं.) मघायोग – वरीयान (१३:०३ नं.) परिघकरण – किंस्तुघ्न (१०:४४ नं.) बवचंद्र रास – कर्क (०६:४२ नं. सिंह)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – श्रावणमास आरंभ, सर्वेषाम् दर्शेष्टि:,श्रावणेवर्ज्ययेच्छाकम् (श्रावणात शाकसेवन वर्ज्य),विष्णुशिवाद्यभिषेकारंभ:,अर्धश्रावणिकाव्रत, चांद्र वर्षर्तुप्रारंभ: कुबेरास पवित्रारोपण(कापसाचे पोवते वहाणे), बुधबृहस्पतीपूजन, गुरू पूर्वोदय🪐 शनीचे मीन राशीत वक्री भ्रमण: साडेसाती आणि तुमचे भविष्य! 🪐🛑 विशेष👉 दि. २६ जुलै ते १० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत शनी महाराज मीन राशीमध्ये वक्री आहेत. शनीविषयी जनमानसात आदरयुक्त भीती असल्यामुळे या काळात नक्की काय घडणार? आपल्या आयुष्यावर याचे काय पडसाद उमटणार? याविषयी सर्वांच्याच मनात उत्सुकता आणि संभ्रम आहे.विशेषतः कुंभ, मीन आणि मेष या साडेसाती सुरू असलेल्या राशींवर या वक्री भ्रमणाचा कसा आणि काय परिणाम होणार?या विशेष व्हिडिओमध्ये पाहा:✅ शनी वक्री होतो म्हणजे नक्की काय? (शास्त्रीय व खगोलीय स्पष्टीकरण)✅ विविध नक्षत्रांच्या जातकांना मिळणारी फळे✅ सर्व १२ राशींवर वक्री शनीचा होणारा प्रभाव✅ शनी पीडा परिहार उपाय: शनीच्या कृपेसाठी कोणी कोणती उपासना व साधना करावी?👇 संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा: 👇https://youtube.com/watch?v=CK0BrCpgJ_0&si=uEMpCcqqcl39kP1F👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्तात्रेय वज्रकवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना ०६:४२ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना ०६:४२ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.