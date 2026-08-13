संस्कृती

१३ ऑगस्ट २०२६ पंचांग! श्रावणमासाला आजपासून सुरुवात; जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा

panchang : १३ ऑगस्ट २०२६ चे संपूर्ण पंचांग जाणून घ्या. श्रावणमास आरंभ, तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्ररास, सूर्योदय-सूर्यास्त आणि दिनविशेषाची माहिती वाचा.
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panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१९

☀️ सूर्यास्त – १८:५९

🌞 चंद्रोदय – ०६:३९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०७ ते ०६:१९

⭐ सायं संध्या – १८:५९ ते २०:११

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५५ ते १६:२७

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५९ ते २१:१५

⭐ निशीथ काळ – ००:१६ ते ०१:०१

⭐ राहु काळ – १४:१४ ते १५:४९

⭐ यमघंट काळ – ०६:१९ ते ०७:५४

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