5 ऑगस्ट 2026 पंचांग! कालाष्टमी, रवियोग आणि आजचे शुभ-अशुभ मुहूर्त

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१७☀️ सूर्यास्त – १९:०३🌞 चंद्रोदय – २३:३१⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७⭐ सायं संध्या – १९:०३ ते २०:१५⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:२९⭐ प्रदोषकाळ – १९:०३ ते २१:१७⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:१५⭐ यमघंट काळ – ०७:५२ ते ०९:२८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:१७ ते ०७:५२ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:५२ ते ०९:२८ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४७ ते १५:३८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:२८ ते १२:१४ | १४:४७ ते १८:११ | १९:०३ ते २२:०२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१७ ते ०८:५० | १२:१४ ते १४:४७ | १८:११ ते १९:०३ | २२:०२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २३:३५ ते ३०:१४ | ओहोटी: ३०:१४ ते ०६-०८-२०२६ १२:५९ | भरती: ०६-०८-२०२६ १२:५९ ते ०६-०८-२०२६ १८:४२ | ओहोटी: —🌞 ग्रहमुखात आहुती – गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – १७:२८ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – सप्तमी (१७:२८ नं.) अष्टमीवार – बुधवारनक्षत्र – अश्विनी (१८:१५ नं.) भरणीयोग – शूल (१४:३९ नं.) गण्डकरण – बव (१७:२८ नं.) बालवचंद्र रास – मेषसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०६.२१ प., कालाष्टमी, रवियोग १८.१५ प.🛑 विशेष👉तुमच्या पत्रिकेमध्ये विशिष्ट २ ग्रहांची युती कोणता विशेष परिणाम घेऊन येते ह्यावरून तुमच्या समस्यांची उत्तरे मिळवणे सोपे जाऊ शकते. उदा. सूर्य-बुध एकत्र आहेत? मग तुम्ही प्रचंड बुद्धिमान होणार, कोट्यधीश होणार, तुम्हाला मोठी सरकारी नोकरी मिळणार, तुम्ही खूप मोठे वक्ते होणार!" अशी मान्यता असते. मात्र ह्या युतीची फळे मिळण्यासाठी काही विशिष्ट निकष पूर्ण होतात की नाही, हे पाहायला विसरून चालत नाही.हे निकष पूर्ण होत नसल्यास पत्रिकेत ही युती असूनही तुम्हाला फलप्राप्ती का होत नाही हा प्रश्न तुम्हाला पडणे साहजिक आहे. जाणून घेऊ या हे निकष कोणते आहेत? आणि पत्रिकेतील प्रत्येक स्थानी ह्या ग्रहांची युती कोणती फळे देते?https://youtube.com/watch?v=zgW4dmqEZ7I&si=lexLecPImWJIhEnw👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - सप्तमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – आवळा, कडुलिंब🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , तुळ , वृश्चिक , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.