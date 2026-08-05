संस्कृती

5 ऑगस्ट 2026 पंचांग! कालाष्टमी, रवियोग आणि आजचे शुभ-अशुभ मुहूर्त

panchang : 5 ऑगस्ट 2026 चे आजचे पंचांग वाचा. कालाष्टमी, रवियोग, राहुकाळ, शुभ-अशुभ वेळा, तिथी, नक्षत्र, योग, चंद्रबळ, सूर्योदय-सूर्यास्त आणि दिनविशेष यांची संपूर्ण माहिती एका ठिकाणी.
panchang

panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१७

☀️ सूर्यास्त – १९:०३

🌞 चंद्रोदय – २३:३१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७

⭐ सायं संध्या – १९:०३ ते २०:१५

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५६ ते १६:२९

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०३ ते २१:१७

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १२:४० ते १४:१५

⭐ यमघंट काळ – ०७:५२ ते ०९:२८

Loading content, please wait...
horoscope
Life
Zodiac
Zodiac Signs
Predictions
Zodiac Predictions