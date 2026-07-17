संस्कृती

आजचे पंचांग 17 जुलै 2026! राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ आणि दिनविशेष

panchang : 17 जुलै 2026 चे संपूर्ण पंचांग वाचा. आजचा राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, शयनी वैनायकी गणेश चतुर्थी, करिदिन आणि उपासनेची माहिती एका ठिकाणी.
आजचे पंचांग 17 जुलै 2026! राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ आणि दिनविशेष
गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१०

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – ०८:५७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५८ ते ०६:१०

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५८ ते १६:३४

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२२

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ११:०२ ते १२:४०

⭐ यमघंट काळ – १५:५५ ते १७:३२

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