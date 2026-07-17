आजचे पंचांग 17 जुलै 2026! राहुकाल, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१०☀️ सूर्यास्त – १९:१०🌞 चंद्रोदय – ०८:५७⭐ प्रात: संध्या – ०४:५८ ते ०६:१०⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५८ ते १६:३४⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२२⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – ११:०२ ते १२:४०⭐ यमघंट काळ – १५:५५ ते १७:३२.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:४७ ते ०९:२५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२५ ते ११:०२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:५० ते १५:४२⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०२ ते ११:०२ | १२:४० ते १३:५८ | १७:३२ ते १८:१८ | २१:२२ ते २३:३४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१० ते ०७:०२ | १३:५८ ते १७:२६ | १८:१८ ते २१:२२ | २३:३४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०९:०१ ते १५:२७ | ओहोटी: १५:२७ ते २१:४७ | भरती: २१:४७ ते २७:५० | ओहोटी: २७:५० ते १८-०७-२०२६ ०९:५८🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी ०९:५८ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – ०९:५८ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – तृतीया (०९:५८ नं.) चतुर्थीवार – शुक्रवारनक्षत्र – मघा (२२:०९ नं.) पूर्वाफाल्गुनीयोग – व्यतीपात (२६:०८ नं.) वरीयानकरण – गरज (०९:५८ नं.) वणीजचंद्र रास – सिंहसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २१.२३ नं., शयनी वैनायकी गणेश चतुर्थी, अयन करिदिन (शुभ कामांस वर्ज्य दिवस), रवियोग २२.०९ प.🛑विशेष👉 💍 फक्त आवड किंवा फॅशन म्हणून रत्न घालताय? मग सावधान! 💍यश, कीर्ती आणि समृद्धी मिळावी म्हणून आपण बोटात किंवा गळ्यात एखादे रत्न जडवून घेतो. पण ते रत्न खरंच तुमच्या कुंडलीनुसार योग्य आहे का? की एखादे चुकीचे रत्न तुमच्या अडचणी आणखी वाढवत आहे?रत्नशास्त्राचा खरा उद्देश काय आहे, हे सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासक श्री. गौरव देशपांडे.या व्हिडिओमध्ये जाणून घ्या:सविस्तर माहितीसाठी खालील लिंकवर क्लिक करा आणि व्हिडिओ नक्की पहा:https://youtube.com/watch?v=7sO1l_slfJQ&si=yTOa1k0Z70ubC7OS👉 शुभाशुभ दिवस - करिदिन अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – देवी कवाच्या स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , मिथुन , कर्क , सिंह , तुळ , वृश्चिक , धनु , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे