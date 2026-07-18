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आजचे पंचांग १८ जुलै २०२६! शनिवारचे शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि राशीनुसार चंद्रबळ

Panchang : १८ जुलै २०२६ शनिवारचे संपूर्ण पंचांग:** सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रबळ, उपासना, दान, दिशाशूल आणि दिनविशेष यांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
Panchang 

Panchang 

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१०

☀️ सूर्यास्त – १९:१०

🌞 चंद्रोदय – ०९:५४

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५८ ते ०६:१०

⭐ सायं संध्या – १९:१० ते २०:२२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५८ ते १६:३४

⭐ प्रदोषकाळ – १९:१० ते २१:२२

⭐ निशीथ काळ – ००:१८ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ०९:२५ ते ११:०२

⭐ यमघंट काळ – १४:१७ ते १५:५५

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