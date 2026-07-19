संस्कृती

19 जुलै 2026 पंचांग! सर्वार्थसिद्धी योगासह शुभ दिवस; जाणून घ्या आजचे शुभ मुहूर्त

Panchang : 9 जुलै 2026 चे संपूर्ण मराठी पंचांग वाचा. आजचा राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय-सूर्यास्त, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, स्कंद षष्ठी, कुमार षष्ठी आणि महत्त्वाचे धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:११

☀️ सूर्यास्त – १९:०९

🌞 चंद्रोदय – १०:४७

⭐ प्रात: संध्या – ०४:५९ ते ०६:११

⭐ सायं संध्या – १९:०९ ते २०:२१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३३

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०९ ते २१:२१

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १७:३१ ते १९:०९

⭐ यमघंट काळ – १२:४० ते १४:१७

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